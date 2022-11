barbacenaonline.com.br - Reprodução

No dia 09 de dezembro Barbacena recebe o lançamento do livro “O Imperador Republicano”, uma obra sobre Dom Pedro II escrita por Guy Gauthier. O evento será aberto ao público, a partir das 18h30, na Fundação Porphyria e José Máximo de Magalhães, localizada na Avenida Bias Fortes, nº 603, no centro da cidade.

O livro mostra que Dom Pedro II, um dos personagens mais populares do século XIX, sempre em busca do consenso e das ideias majoritárias, fez de seu país a primeira grande democracia da América Latina durante seu reinado, de 1840 a 1889. Afirma-se que ele foi destituído por ter abolido a escravidão. Na realidade, as causas de sua queda foram diversas, porém até hoje o povo o considera o maior homem do país desde a Independência.

Em O imperador republicano, dom Pedro II é apresentado sob um novo ponto de vista: não apenas como um monarca democrático, abolicionista e progressista, mas como um intelectual, educador e cidadão brasileiro.

O encontro contará também com um coquetel às 19h30, com mensagem do autor e algumas palestras, onde serão ministradas pelas professoras Edna Resende e Ângela Maria Rodrigues Laguardia.

