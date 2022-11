Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - Motorista saiu ileso do capotamento que deixou o carro em um talude de 4 metros de altura

Corpo de Bombeiros Militar atende a um chamado de capotamento de veículo na rodovia MG 129

O Corpo de Bombeiros Militar de Conselheiro Lafaiete atendeu um chamado e capotamento de veículo por volta das 17h desta segunda-feira (21). O acidente ocorreu nas imediações do bairro Recanto da Hípica. O veículo capotou em um talude de cerca de quatro metros de altura, ficando a 30 metros de distância da estrada.



O condutor do automóvel já estava fora do veículo quando a equipe dos bombeiros chegou. Ele não apresentava ferimentos e não quis ser conduzido ao hospital. A Polícia Rodoviária Estadual registrou o ocorrido e fez o controle do tráfego no trecho.