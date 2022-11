Corpo de Bombeiros - Garoto de 13 anos sofreu traumatismos diversos após ser arrastado por uma mula

Um adolescente de 13 anos caiu enquanto montava uma mula em Timóteo, ficou agarrado pela perna e foi arrastado pelo animal por 400 metros, na tarde desta segunda-feira (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu o garoto, a mula se assustou, o que provocou a queda. O menino ficou preso pela sela.



Segundo os bombeiros, o rapaz estava inconsciente no momento do atendimento. Ele sofreu traumatismo craniano, fratura de mandíbula, possível fratura no tórax, além de vários ferimentos pelo corpo.



Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu fizeram o atendimento do adolescente e, em seguida, conduziram-na para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.