Um cavalo ficou atolado em um lamaçal no Bairro Araçá no último domingo (20), em São João del- Rei. A equipe do Corpo de Bombeiros teve dificuldade em acessar o local, em que o equino estava preso, às margens de um manancial de água. De acordo com os militares que participaram do resgate, o equino estava bastante atolado numa área de lama que fica abaixo de um barranco, o que dificultou bastante as ações.

Para a retirada do animal, a equipe utilizou um sistema de redução de forças, com o empenho de cordas, mosquetões e polias, materiais próprios para este tipo de trabalho. Após cerca de duas horas , o animal foi retirado. Ainda segundo os Bombeiros, o cavalo estava muito debilitado devido ao tempo que ficou preso e foi entregue ao seu proprietário, que foi orientado a procurar cuidados veterinários caso fosse necessário.