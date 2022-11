Uma equipe do Corpo de Bombeiros de São João del-Rei resgatou um filhote de bem-te-vi que ficou preso no alto de um poste no Centro de Santa Cruz de Minas. Ao chegarem ao local, os militares constataram que a ave estava presa em um emaranhado de linha de pipa a uma altura de cerca de 15 metros.

De acordo com o Sargento Nascimento, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, o animal estava bastante agitado, com uma das asas presa na linha. Embora estivesse no alto do poste, o ninho ficava próximo à central de internet e telefone, um local seguro para a atuação dos militares.Uma escada foi usada para alcançar o filhote, que não apresentava ferimentos e foi realocado no ninho, após o resgate.