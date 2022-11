Uma mulher de 43 anos foi presa na manhã desta terça-feira (22) por tentativa de homicídio em Muriaé. De acordo com a PM, ela teria colocado fogo no próprio marido, de 39 anos. Ainda de acordo com a Polícia, a própria suspeita teria chamado o SAMU para socorrer a vítima.

No hospital os militares receberam a informação que a mulher estava embriagada e começou agredir a vítima. Além disso, ela teria feito uso de entorpecentes e fugido da unidade hospitalar, sendo presa em seguida.

A PM efetuou a prisão em flagrante.

