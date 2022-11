Um adolescente de 16 anos foi apreendido com drogas na tarde dessa terça-feira (22), em Ewbank da Câmara. A denúncia chegou à Polícia Militar durante patrulhamento. A equipe foi até a casa do menor verificar as informações, que davam conta de que ele teria recebido material ilícito para revenda.

Um homem ao saber da situação permitiu a entrada dos militares na residência. Nada foi encontrado com o adolescente, que estava deitado, no entanto, após vistoria na garagem do imóvel, a PM encontrou uma quantidade significativa de entorpecente, uma balança de precisão e uma faca com a lâmina suja de maconha.



O rapaz confessou que seria usuário de drogas e teria comprado o material em Juiz de Fora por R$ 500. Ele foi apreendido por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia.



