Dois homens que estavam foragidos da Justiça foram presos em cidades mineiras nessa terça-feira (22). Um deles, um indivíduo de 40 anos estava na praça do Centro de Carandaí, quando foi abordado. A polícia, ao verificar as informações o encaminhou para a Delegacia.Em Congonhas, o foragido de 52 anos estava no Bairro Alvorada, quando foi identificado, detido e encaminhado para a Delegacia.





Tags:

Operação LockDown