Um galpão em terreno isolado, localizado no Bairro Vale Verde, em Ponte Nova, sofreu um incêndio na noite dessa quarta-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros que realizou o atendimento da ocorrência, havia um amontoado de madeira de obra no espaço, composto por pallets, escoras, toras de maior porte, madeirites, e outros similares. Em função da localização do espaço, não houve risco de propagação das chamas para imóveis vizinhos.



Conforme o Corpo de Bombeiros, esse é o tipo de ocorrência que exige rescaldo continuado com monitoramento constante, em que os materiais precisam ser revirados com frequência para dissipar o calor acumulado. Ainda sobre o combate ao incêndio, os militares explicam que o uso da água é feito de forma estratégica, para evitar desperdício e o risco de causar danos secundários pelo excesso, com encharcamento desnecessário do solo.



A equipe permaneceu no endereço até a eliminação dos braseiros. Ainda não é possível afirmar se o incêndio tem origem criminosa ou acidental.