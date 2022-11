O futebol subiu a Serra com uma rede de promoções! Pousadas, restaurantes e prestadores de serviços de Ibitipoca se juntaram para tornar a Copa do Mundo 2022 inesquecível, para quem mora e visita a vila, entre os dias 20 de novembro a 18 de dezembro. Além da transmissão dos jogos e decoração temática nos ambientes, os consumidores poderão usufruir de diversos descontos e promoções válidas nos estabelecimentos participantes.

Fabiana Frederico, uma das idealizadoras a ação contou de onde surgiu a ideia e a importância da inciativa para o comércio da vila.

" A ideia surgiu da necessidade de aquecermos o comércio local e começar a organizar as ações do comércio local. A iniciativa é do grupo Viva Ibitipoca, um movimento de comerciantes locais , que está aberto para novas adesões e é muito importante divulgar a vila e seus atrativos como o clima da Serra, a receptividade mineira, nossas pousadas, bares e restaurantes".

Sobre a ação e o que vem depois dela Fabiana conta.



"o IbitiCopa é a primeira ação coletiva do grupo, mas já temos nova reunião marcada para apresentação dos comerciantes que desejam aderir ao movimento e a programação do calendário de promoções e eventos para 2023. No IbitiCopa unimos a propaganda das promoções à venda da ideia de um turismo organizado e planejado e acreditamos que podemos aumentar a circulação de turistas no período da copa e depois dela também", finaliza.

No IbitiCopa a pessoa que consumir em algum dos locais parceiros ganhará uma pulseira que dá direito a participar das ações promocionais de todos os estabelecimentos que fazem parte da ação. Algumas dessas promoções incluem double de chopp, degustação de cachaça artesanal, caipirinha grátis e muito mais.

Veja abaixo a rede de participantes do IbitiCopa:



