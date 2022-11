Uma colmeia de abelhas da espécie Arapuá sofreu um incêndio em um apartamento em obras no Bairro Jardim, em Barbacena, na noite dessa quinta-feira (24). Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no endereço para debelar as chamas. Os militares usaram uma mangueira de obra e retiraram o restante da colmeia, que conforme a pessoa que realizou o chamado, encontrava-se abandonada. O fogo foi controlado por completo e a ocorrência encerrada com segurança.