Pelo menos três acidentes foram registrados na BR-040 no início da madrugada e manhã desta sexta-feira (25). Perto das 0h, um acidente grave foi registrado envolvendo dois veículos pesados (Uma carreta cegonheira e um caminhão carregado de caixas de alho) no km 737 da rodovia. Houve a necessidade de retirar uma das vítimas das ferragens, mas segundo a PRF, não houve óbito.

Houve registro de saque de parte da carga de alho.

Já por volta das 6h50 da manhã, no km 735 da rodovia, próximo a Santos Dumont, dois veículos de grande porte se envolveram em um acidente, mas não foram relatadas vítimas pela PRF. Também pela manhã, no km 749, houve o registro de um acidente com óbito. No último acidente, duas pessoas ficaram feridas e uma não resistiu, e morreu no local.

Tags:

acidente | Acidente em rodovia | Acidente rodoviário | Ainel CNT de Consultas Dinâmicas de Acidentes Rodoviários | CNT | Geral | Painel CNT | Rodovia federal | trânsito