Moradores do Bairro Rochedo em Conselheiro Lafaiete foram surpreendidos com a presença de duas serpentes encontradas em um imóvel na Rua Geraldo Pinto de Souza, nessa sexta-feira (25). Os moradores solicitaram a captura dos répteis ao Corpo de Bombeiros. Uma das cobras estava no jardim da casa, enquanto a outra, foi encontrada na caixa de roda do carro que estava estacionado na garagem. Após fazer a captura das serpentes, os militares as devolveram a seu habitat natural.