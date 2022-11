Um guia credenciado do Parque Estadual de Ibitipoca faleceu neste domingo (27), durante uma visita guiada. Identificado como Alex Ferreira de Souza, de 48 anos, ele sofreu um mal súbito próximo à Cachoeirinha, enquanto realizava a subida com alguns visitantes. Alex recebeu os primeiros socorros ainda no local, por profissionais de saúde que estavam no grupo. O resgate do corpo aconteceu de helicóptero, segundo informações oficiais dadas com exclusividade ao Portal Barbacena Online. A vítima tem familiares na cidade de Juiz de Fora.

O Parque Estadual de Ibitipoca fica no distrito de Conceição de Ibitipoca, que pertence ao município de Lima Duarte. Em nota ao Barbacena Online, o Instituto Estadual de Florestas manifestou o pesar e se solidarizou com familiares e amigos, apresentando suas condolências.

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR