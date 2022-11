Na noite deste domingo (27), um caminhão-tanque pegou fogo na garagem de uma transportadora em Conselheiro Lafaiete.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com cerca de 30 toneladas de piche, onde houve um princípio de incêndio, ocorrido no sistema de serpentina que promovia o aquecimento do material do tanque.

Os militares montaram duas linhas de arrefecimento para resfriamento do tanque e monitoraram as chamas que aos poucos consumiram todo o material combustível e se extinguiram. Não houveram feridos, apenas danos materiais.