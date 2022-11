Um apartamento pegou fogo na tarde deste domingo (27) em Congonhas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, os militares identificaram que o foco do incêndio era em uma geladeira que estava pegando fogo. Após o controle das chamas a ventilação do local foi realizada através da abertura de portas e janelas, visando a remoção da fumaça presente no local.

Ainda, de acordo com o Corpo de Bombeiros, com uma melhor visibilidade, a guarnição realizou busca no apartamento, observando os danos e a segurança do ambiente. Felizmente foi constatado que não haviam vítimas no ambiente e os danos se limitaram ao 'material'.



FOTO: CBMMG - Reprodução