Uma árvore, de grande porte, tombou sobre uma uma casa em Ouro Branco, após forte chuva que atingiu a região. A retirada da árvore aconteceu na manhã deste domingo (27)

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a árvore de grande porte caiu sobre uma casa após às intensas chuvas deste final de semana, no lugarejo João Gote, zona rural de Ouro Branco. Ao chegar no local, a guarnição percebeu que, pela queda, a árvore acabou danificando parte do telhado e paredes do imóvel. Utilizando técnicas específicas de corte de árvores, a guarnição realizou a poda dos galhos menores que estavam sobre o telhado e em seguida, com o auxílio de motosserras e uma retroescavadeira, o tronco principal foi cortado e removido de cima da casa.



Ainda, de acordo com o Corpo de Bombeiros, em situações semelhantes, é recomendado que os moradores do imóvel busquem abrigo em local seguro e não fiquem dentro do local, uma vez que a estrutura do mesmo pode ser comprometida, causando grande risco a seus moradores.

FOTO: CBMMG - Reprodução