Uma equipe da Polícia Militar apreendeu um revolver calibre ponto 38 com munições do mesmo calibre no Bairro Progresso em Congonhas, na sexta-feira (25). Os militares levantaram informações sobre a identidade e localização de autores de disparos de arma de fogo no Bairro JK. Ao chegar no Bairro Progresso, a PM se deparou com um dos suspeitos empunhando um revólver em via pública.

Segundo os policiais, ao perceber que seria abordado, o indivíduo suspeito apontou a arma de fogo, gesto que fazia menção a um possível disparo conta a equipe. A PM alegou que, para evitar a iminente e injusta agressão, realizou um disparo contra o indivíduo, que, aparentemente, não teria sido atingido. Na sequência ele deixou o revólver cair no chão, fugindo em seguida.

O revólver foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.