Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na sexta-feira (25), durante a verificação de uma denúncia de violência doméstica. No endereço do suspeito, no Bairro Bela Vista, foram encontradas 48 barras de maconha, 29 pinos de cocaína, outras três porções de maconha, balança de precisão e material para embalo, celular e R$52.



As buscas foram realizadas mediante a presença de testemunhas e o morador assumiu a comercialização de drogas no apartamento. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com toda apreensão efetuada. Ainda de acordo com a PM, quanto a suspeita de crime de violência doméstica, nada de concreto fora constatado.



Tags:

Deam | Polícia