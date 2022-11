Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde do sábado (26) no Bairro Araçá em São João del-Rei, portando drogas. O garoto estava em um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes,

Ao perceber a aproximação dos militares, ele tentou mudar repentinamente de direção, chamando a atenção dos policiais. O rapaz foi revistado e, com ele, foram encontrados no bolso traseiro da bermuda, uma quantia de R$37,00 em cédulas e moedas de valores diversos, além de 30 pedras

de crack, que estavam embaladas e prontas para o comércio.

Após a apreensão a equipe da PM se deslocou até a residência do jovem, onde tiveram a autorização de familiares para realizar buscas. No quarto do adolescente infrator, havia outras porções de drogas escondidas em diversos pontos: uma bucha de maconha debaixo da TV, outra na fresta da janela e um tablete da mesma substância dentro do guarda-roupa. O material, assim como o rapaz foram levados para a delegacia.







