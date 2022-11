O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na noite desta segunda (28) para atender diversas ocorrências devido à chuva forte que atingiu o município de Barbacena. Devido aos riscos, 14 pessoas foram desalojadas, sendo encaminhadas a residências de familiares.

No bairro Nossa Senhora do Carmo, nas Ruas Professor Alfredo Paes e Capitão Antônio Ferreira Campos, duas residências foram atingidas por alagamento. Não houve vítimas, apenas danos materiais devido à água e lama que invadiram as casas.



FOTO: CBMMG - Reprodução

No bairro Santa Maria, um muro dos fundos da residência situada na Rua José França Júnior, que faz divisa com o córrego, veio a desabar junto com parte do quintal. Além da residência atingida, as casas vizinhas foram avaliadas pelo Engenheiro Civil da Defesa Civil sendo interditadas temporariamente, devendo ser avaliadas durante o dia novamente.



Na Rua Bahia, um poste de luz próximo à ponte dos três moinhos veio a sofrer uma inclinação, o local foi isolado.



