Um idoso de 74 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo em Aracitaba, na Zona da Mata Mineira, na última segunda-feira (28). Além dele, um homem de 55 anos também foi preso. De acordo com a PM, a prisão dos dois aconteceu após uma discussão entre eles. Ainda de acordo com a Polícia, o homem de 55 anos, que trabalha como pedreiro, procurou os agentes alegando que teria prestado um serviço para o idoso que não teria pagado o valor combinado. Ele teria ido até a casa dele, momento em que ocorreu uma discussão entre os dois, a ponto do idoso pegar uma arma de fogo e apontar para a vítima, que teria fugido do local.



De acordo com o relato do idoso, o homem não teria executado a obra como deveria e que teria pagado ao homem com um pneu, no valor de R$ 100,00. Revoltado com a situação, o pedreiro teria ameaçado o idoso com uma faca. A Polícia encontrou o revólver calibre 38 que teria sido usada durante a discussão, além de sete munições e constatou que a arma não possuía registro. Os dois envolvidos teriam negado as ameaças, porém, eles receberam voz de prisão e levados para a Delegacia.



