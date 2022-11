Um grave acidente envolvendo um caminhão que carregava uma prensa hidráulica interditou a BR-040 sentido Rio de Janeiro e deixou duas pessoas feridas na tarde desta terça (29). A pista continua interditada.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo após capotar na pista foi parar na mureta que divide as duas vias. Na cabine as vítimas, um homem e uma mulher, ficaram presos nas ferragens. Eles foram socorridos pelas equipes da Via 040 e SAMU devido à gravidade do acidente. Ambos estavam sem documentos e não foi possível identificá-los.



A prensa hidráulica ficou completamente danificada e, devido ao capotamento, vazou uma grande quantidade de óleo na pista. Não se sabe a causa do acidente.

A PRF e a Perícia da Polícia Civil foram acionadas.





FOTO: CBMMG - Reprodução

