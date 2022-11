O uso de máscaras volta a ser obrigatório em estabelecimentos bancários, velórios, templos religiosos, transporte público, estabelecimentos de saúde (inclusive consultórios médicos e odontológicos), farmácias e drogarias em Santos Dumont nessa quinta-feira (1º). A decisão considera o recente aumento no número de infecções pela Covid-19 confirmadas na população sandumonense, conforme relatórios emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

A deliberação foi publicada em no decreto 3.631, assinado pelo prefeito Carlos Alberto de Azevedo. O documento ainda recomenda que estabelecimentos comerciais e de serviços utilizem as máscaras de proteção individual e medidas sanitárias de higienização e acrescenta que, caso ocorra alteração no cenário epidemiológico do município com aumento significativo nos testes positivos para Covid-19 e na ocupação de leitos hospitalares para atender casos da doença, novas medidas de contenção podem ser tomadas.

Em entrevista concedida nessa quarta-feira (30), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, explicou que os casos de Covid que têm aumentado não estão fora do esperado para a época, mesmo com a presença da nova subvariante da ômicron em circulação pelo estado. Ele explica que em janeiro e fevereiro de 2022, quando a ômicron chegou à Minas Gerais, a cobertura vacinal dos mineiros era menor. "Por isso, não há uma expectativa de termos uma pressão nas UTIs como tivemos e demos conta no começo desse ano. A nossa preocupação é fortalecer a vacinação contra a Covid-19, porque isso é mais importante do que o momento de agora, em função das doenças sazonais a partir de fevereiro e março. "

Segundo Baccheretti, além da Covid vem as doenças como bronqueolite em crianças, a própria gripe, o adenovirus que aparece de maneira muito frequente, segundo o titular da pasta. "Nosso foco hoje são as estratégias de vacinação extra muro, vamos ampliar a busca ativa para chegarmos neste momento com a população mais protegida."

O secretário reforçou o chamamento da população para comparecer aos postos de saúde e atualizar o esquema vacinal contra a Covid. "As pessoas devem levar seus filhos para vacinar, porque temos baixa vacinação de crianças ainda. Pais, avôs ou responsáveis, é necessário comparecer aos postos, que estão funcionando em horário estendido aplicando os imunizantes. Não temos nada mais efetivo e mais seguro que a vacinação que está disponível", reiterou.

