A rodovia estadual que liga Alto Rio Doce a Cipotânea está parcialmente interditada desde a noite de quarta-feira (30), quando parte da pista cedeu, num trecho de aproximadamente 100 metros. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o local onde a pista foi afetada é conhecido como Localidade do Aloísio, km 61 da MG 132 – Rodovia Prefeito Ely Pereira. Desde a noite de quarta a PMR está sinalizando o trecho, “mas somente ao amanhecer poderemos mensurar os danos causados no local e qual a real situação”, indicou o Major Ricardo. A mesma posição foi feita pelo Sub-Tenente Robson Vidigal, da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, “vamos avaliar a extensão do problema e buscar a melhor solução”.

A manutenção da rodovia estadual é de responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Leia mais em www.barbacenaonline.com.br

FOTO: Barbacena Online - Reprodução

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR