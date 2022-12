Na tarde desta quarta-feira (30) Corpo de Bombeiros de São João del-Rei resgatou, por vídeo chamada, uma idosa de 78 anos que estava engasgada, no bairro Senhor dos Montes.

Segundo informações da guarnição, a idosa teria se engasgado com um pedaço de carne e não conseguia respirar. De imediato, o Cabo Sena, militar que atendeu a ligação, acionou a equipe de resgate e a encaminhou para o local. Enquanto a viatura se deslocava, o Bombeiro explicou para os solicitantes o procedimento a ser adotado para auxiliar na desobstrução. "Neste tipo de situação, temos que orientar via telefone pois, como a vítima não está respirando, cada segundo é fundamental. Por isso, expliquei sobre como fazer a manobra de Heimlich, que é o modo mais eficaz de conseguir a desobstrução", explica Sena.

Ainda segundo o Cabo, após as primeiras orientações, ele percebeu que as pessoas não estavam conseguindo entender bem o procedimento. Neste momento, teve uma ideia que foi fundamental para o sucesso da ocorrência. "Como todos no local estavam muito nervosos, notei que as orientações por telefone não estavam surtindo efeito. Por isso, tive a ideia anotar o telefone de uma das pessoas que estavam próximas e utilizar um aplicativo de mensagens para realizar uma chamada de vídeo. Assim, pude observar o que estava sendo feito de errado e também pude corrigir, tornando a ação mais eficiente", constata Sena.

Após alguns instantes, o militar percebeu que a vítima já conseguia respirar, ainda que com certa dificuldade. A Unidade de Resgate foi até o local e a encaminhou para atendimento médico. Sobre sua atuação, Sena conclui que "É parte importante do nosso trabalho saber identificar uma situação de risco e conseguir atuar nestes casos. Fico feliz em pensar que ajudei a salvar uma vida".