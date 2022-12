O caminhão de uma loja de material de construção atingiu uma residência, no Bairro Quarto Depósito, em Santos Dumont, na manhã desta quinta-feira (1º). O veículo estava carregado com areia e ferragens, o motorista teria realizado uma manobra quando ocorreu uma falha mecânica, fazendo com que o caminhão descer a rua e atingir a casa. Segundo o Portal 14B, o acidente foi por volta das 7h45. Testemunhas indicam que havia o motorista e um ajudante, no caminhão. Um deles sofreu um corte e o outro não apresentava lesões.



A sala e a varanda do imóvel foram totalmente destruídos, bem como móveis e eletrodomésticos. O morador não estava no imóvel.



