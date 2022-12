Um adolescente de 17 anos foi apreendido no Bairro Triangulo, em Conselheiro Lafaiete nessa quarta-feira (30), por crime análogo ao tráfico de drogas, durante Operação Batida Policial. O garoto foi abordado com um tablete de maconha e uma pedra de crack, além da quantia suspeita de R$ 409,00 e um aparelho celular. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia acompanhado de um responsável legal e juntamente com as substâncias e materiais apreendidos.

DPCA | Furto | Lesão corporal | Menor infrator | roubo