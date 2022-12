Um homem de 32 anos que estava foragido da Justiça no Bairro João Bedeschi em Barroso foi detido pela Polícia Militar na manhã da quarta-feira (30), durante patrulhamento. Havia também denúncias contra o indivíduo de associação com o tráfico de entorpecentes no município. Durante a abordagem ele demonstrou nervosismo e outros dois homens de 29 e 32 anos, respectivamente, tentaram atrapalhar a ação policial. O trio foi preso e encaminhado para a Delegacia.