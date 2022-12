Um veículo roubado no Rio de Janeiro foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-116 em Leopoldina nesta quinta-feira (01).

De acordo com a PRF, a ação aconteceu durante o patrulhamento. Após receber ordem de parada, o motorista do carro não obedeceu e fugiu em alta velocidade. O carro era ocupado por motorista e passageiro, ambos do sexo masculino.

O carro foi seguido pelos agentes até a rua Iolanda Costa. Quando parou o carro ambos os ocupantes desceram e tentaram fugir a pé. O motorista do veículo conseguiu escapar enquanto o passageiro acabou preso.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil e o carro para o pátio do Detran da cidade.