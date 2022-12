A Polícia Militar cumpriu dois mandados de busca e apreensão em diferentes pontos do Bairro Caiçaras, em Barbacena nesta quinta-feira (1º), culminando com a prisão de dois homens . No primeiro endereço, o portão estava fechado, porém, com a aproximação dos militares, foi possível identificar um vulto, entrando e fechando a porta do imóvel bruscamente. Era um dos alvos da ordem judicial, um homem de 23 anos.Foram realizadas buscas com o sujeito, mas nada foi encontrado com ele.



Dentro da residência havia resquícios de substância esverdeada no vaso sanitário, mas não havia elementos suficientes que comprovassem que se tratava de droga. As buscas continuaram, segundo o boletim de ocorrência e foram encontrados um tablete de maconha, um caderno de anotações que aparentava registro de venda de entorpecentes, além de material para embalo e fracionamento do material ilícito.



Um detalhe que chamou a atenção dos policiais foi a presença de uma câmera na parte externa, que seria usada para acompanhar a movimentação de usuários e monitoramento da polícia, para a realização da venda das drogas. Em função de todos esses elementos, o autor foi preso e conduzido para a Delegacia juntamente com os materiais apreendidos.



A segunda residência visitada pelos militares se localizava em outro ponto do mesmo bairro. Um homem de 29 anos, que seria comparsa do primeiro autor detido. O homem estava em casa junto com a esposa, ambos foram revistados e nada ilícito foi encontrado com eles. Porém, nas buscas pelo imóvel, foi localizada uma TV de 32 polegadas, com sistema de monitoramento de câmera externo sem HD, além de R$3.041, 00, um notebook e dois celulares. Com o apoio e um cão farejador, foram localizadas duas pedras de crack, uma pulseira e um cordão, cinco cigarros artesanais de maconha, um celular, umd objeto de manipulação de droga com resquícios da substância, vários saquinhos de chup-chup e uma caixa de gilete.



No lado de fora da janela do quarto havia uma câmera de monitoramento ligada à uma televisão em que o movimento da rua era monitorado, com a mesma finalidade do primeiro caso. O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia.



