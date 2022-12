A cidade de Matias Barbosa iniciou um processo de reforma da sede do Instituto Padre Antônio Ferreira Martins - Centro de Ação Social e Cidadania. As obras, realizada por voluntários, incluem a finalização da fachada e interior do instituto, que não possuía acabamento, e a construção do piso externo. Toda a ação está sendo realizada em conjunto a X-Lab JF, um grupo de Juiz de Fora que desenvolve mutirões de reformas em instituições sociais.

17 voluntários participaram do primeiro dia de mutirão, que aconteceu no dia 26 de novembro. A expectativa é de que a reforma seja concluída no segundo dia de mutirão, que acontece neste sábado (03). A previsão de entrega do Instituto é para os próximos dias.

Para conseguir os recursos necessários para a obra, eventos foram realizados com o apoio de comerciantes locais e vaquinha online. A ação também contou com o apoio direto de entidades como a Associação de Pintores Profissionais de Juiz de Fora (APPJF), Dan Paint JF, Conquista - Rede Construir, Sherwin-WilliamsPRO e Caminho Estúdio Criativo, na doação de materiais e mão de obra profissional gratuita.



O Instituto já impactou na vida de mais de 1000 pessoas. Atualmente, a entidade trabalha com vários projetos sociais, entre eles, o Projeto Semeando Arte e Vida, com a oferta de aulas de música para mais de 30 crianças e adolescentes.

Além disso, há acompanhamento psicossocial familiar e em grupo, promovendo a prevenção de situações de risco e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária. O instituto também já ofereceu aulas de artesanato para adultos e tratamento homeopático, interrompidos durante a pandemia da Covid-19 e não retornaram devido à falta de recursos financeiros.