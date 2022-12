Um homem, de 24 anos, foi preso na noite deste sábado (03), na Avenida Guido Marlière, após atingir sua ex-namorada, de 41 anos, com várias facadas. Ele foi até um estabelecimento comercial, onde ela estava, situado na Pracinha do Bairro Menezes, em Cataguases, onde a atacou e fugiu a pé em seguida.

De acordo com o registro policial, duas viaturas compareceram ao local e uma delas levou a vítima até o Pronto Socorro do Hospital de Cataguases devido a gravidade de seus ferimentos.

A outra equipe assumiu as buscas pelo suspeito, que foi localizado e preso na Avenida Guido Marlière após ter pulado o muro de uma residência.

Durante a entrevista com os militares, o indivíduo confessou a autoria do crime dizendo não aceitar o término do relacionamento. Ainda, conforme o registro policial, ele teria dito que foi traído pela vítima e, por isso, "desejava matá-la realmente". Ele foi preso em flagrante, encaminhado para o hospital de Cataguases onde fez exame médico e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Leopoldina.

A vítima foi atendida no Pronto Socorro pelo médico de plantão que constatou seis perfurações, sendo quatro na região cervical esquerda, uma na região dorsal do tórax e outra no couro cabeludo do lado esquerdo. Ela passou por exames médicos, ficou internada em observação e recebeu alta na manhã desta segunda (05).

