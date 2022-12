O Papa Francisco nomeou o Arcebispo Emérito de Aparecida (SP), Cardeal Raymundo Damasceno Assis, como seu representante no rito de beatificação da mártir brasileira Isabel Cristina Mrad Campos, no sábado (10), às 10h, no Parque de Exposições Senador Bias Fortes, em Barbacena (MG).

Antes disso, o rito de beatificação seria presidido pelo Prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, Cardeal Marcello Semeraro, no entanto, por motivos não divulgados, ele está impossibilitado de comparecer na cerimônia.

Entre os dias 07 e 09 de dezembro, será realizado tríduo preparatório para beatificação da Mártir Isabel Cristina, no o Santuário de Nossa Senhora da Piedade às 19h.

No domingo (11), às 15h, o Arcebispo Metropolitano de Mariana, Dom Airton José dos Santos, vai presidir a missa em ação de graças pela beatificação de Isabel Cristina, no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Piedade, também em Barbacena.

