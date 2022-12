O resultado de uma operação de combate ao tráfico foi apresentado nesta segunda-feira (5) em Conselheiro Lafaiete. Uma mulher de 20 anos e um homem de 27 anos foram presos em flagrante no Bairro Paulo VI, suspeitos de envolvimento com o tráfico na região, na última semana.

Os policiais apreenderam porções de cocaína, crack, maconha, balança de precisão, celular, material para embalar as drogas e uma motocicleta. O material ilícito estava guardado em um armário de cozinha, do endereço no qual os mandados de busca e apreensão foi designado. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.