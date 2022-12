Um jovem de 18 anos ficou ferido após colisão entre um automóvel e uma motocicleta, no KM 703 da BR-116, em um cruzamento que dá acesso à Muriaé. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do município, o rapaz sofreu trauma na perna esquerda com corte corte acima do joelho e escoriações generalizadas. Ele foi imobilizado e encaminhado para a Unidade de Resgate ao Hospital São Paulo. O condutor do carro não apresentava ferimentos. Uma viatura do SAMU que passava pelo local auxiliou na ocorrência. A PRF compareceu para atendimento, ficando responsável pelo registro pertinente, veículos e demais providências.

