O município de Santos Dumont registrou 72 casos positivos e duas mortes relacionadas à Covid-19 nas últimas duas semanas, de acordo com os dados divulgados pela Vigilância em Saúde aa segunda-feira (05). As mortes ocorreram entre os dias 03 e 05 de dezembro e ambas as vítimas tinham mais de 80 anos, sendo que uma delas não teria se vacinado e a outra informou ter tomado três doses, mas a comprovação da imunização não teria sido apresentada.

A Prefeitura da cidade publicou um decreto determinando o uso obrigatório de máscaras nos ambientes considerados vulneráveis como instituições de saúde, de educação, farmácias, transporte público e outros.

