80 cidades mineiras estão em situação de emergência por conta das chuvas. Os dados são da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG). De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (07), o Estado tem 1.093 pessoas desabrigadas e 3.875 desalojadas. Além disso, duas pessoas morreram nas cidades de Piraúba e Bom Jesus do Galho.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, em 24 horas, 35 cidades entraram em estado de situação de emergência após o reconhecimento do sistema que computou o reconhecimento do estado das decretações de situações de emergência ou calamidade pública municipais, desde o início do período chuvoso.

Em algumas cidades do Estado, há previsão de fortes chuvas para os próximos dias. A Defesa Civil de Minas alerta sobre a possibilidade de ocorrência do fenômeno chamado cabeça d’água, que trata-se de chuvas intensas nas cabeceiras dos rios que tornam o volume das cachoeiras ainda maior e pode surpreender e arrastar banhistas.

A Defesa Civil criou um canal de comunicação para que as pessoas possam receber os alertas meteorológicos. Basta enviar um SMS para o número 40199, enviando o CEP da rua onde reside ou a cidade onde mora.



