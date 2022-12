A Vigilância Sanitária de Barbacena recebeu relatos de um golpe que está sendo praticado contra comerciantes da cidade através do aplicativo Whatsapp.

Golpistas estariam se passando por fiscais da Vigilância e enviando um link com código de verificação para liberação de alvará sanitário. Ao clicar no link, todos os dados do aparelho celular são clonados. A Vigilância Sanitária esclarece que todo o atendimento ao público é feito online, através do site oficial da Prefeitura, com movimentação eletrônica, e nenhum contato é feito por telefone ou mensagem de aplicativo.

Qualquer ação diferente deve ser denunciada às autoridades policiais.

