Um casal foi surpreendido enquanto dormia com um incêndio no quarto de casa na madrugada desta quinta (08) no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barbacena.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi solicitada na rua Vila Nova e ao chegarem ao local depararam-se com uma casa de dois andares e viram que o incêndio se concentrava em um quarto no primeiro andar. No momento da chegada das equipes, um dos moradores já havia combatido o foco com o uso de baldes de água. O ambiente estava totalmente tomado por fumaça. A causa do incêndio, de acordo com os bombeiros, seria um cigarro esquecido aceso em cima de uma rádio de madeira.

As guarnições de Socorro (ABTS) e Salvamento (ASM) após desligar o padrão de energia elétrica, abriram as portas e janelas da residência para dissipação do produto da combustão.

O casal, que foi surpreendido pelo incêndio enquanto dormia, já se encontrava do lado de fora da residência. A principal queixa das vítimas era a intoxicação por inalação de grande quantidade de fumaça.

O SAMU fez o atendimento e transporte das vítimas ao Hospital Regional. Foi realizada a inspeção final e constatado não haver danos à estrutura do imóvel.



As perdas materiais aparentes se concentraram no quarto de solteiro, sendo um rádio, uma mesinha de madeira e alguns pares de calçados. Além de fuligem na pintura dos cinco cômodos da residência.



O perito da Polícia Civil foi contactado, porém, não compareceu ao local por não se tratar de incêndio supostamente criminoso.



FOTO: CBMMG - Reprodução