Bombeiro que salvou idosa em incêndio é homenageado em São João del-Rei

Cabo Vinicius Paiva recebeu honraria concedida pela Câmara dos Vereadores da cidade

O Cabo do Corpo de Bombeiros de São João del-Rei que salvou uma idosa em um incêndio na região central da cidade recebeu o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara de Vereadores local. A cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 8, e contou com homenagens a diversas pessoas que prestaram serviços significativos na cidade. A honraria foi concedida por indicação do Vereador Igor Sandin a pedido de familiares da Senhora Cristina, vítima que foi salva pelo Bombeiro.

De acordo com o Cabo Vinicius, "É bom saber que pude ajudar a salvar uma vida. Agradeço aos familiares e ao vereador pela homenagem. Esta é minha profissão e tenho muito orgulho de ter conseguido ajudar".

Relembre o caso

No dia 2 de novembro de 2021, uma terça-feira, por volta das 9 horas da mahã, o Cabo Vinícius Paiva, do Corpo de Bombeiros de São João del-Rei, voltava para sua casa após ter ido comprar alguns remédios em uma farmácia no Centro da cidade. No meio do caminho, o Bombeiro percebeu uma grande quantidade de fumaça vindo de uma casa na Rua Dr. José Bastos, próximo à histórica Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico. De imediato, Vinícius correu até o local, onde se deparou com algumas pessoas tentando arrombar o portão, afirmando que havia uma senhora dentro da casa. “Neste momento, percebi que tinha que agir rapidamente. Entreguei todos os meus pertences a alguém que estava por ali e procurei um meio de adentrar ao imóvel. Dada a dificuldade acesso pela frente, consegui chegar até lá através da garagem de um vizinho. Quando entrei, havia muita fumaça e boa parte do local estava tomado pelas chamas. Me abaixei para conseguir alguma visibilidade, momento em que vi a senhora Cristina dentro da casa. Ela estava consciente, bastante desnorteada, já um pouco fraca devido à inalação de fumaça”, relata o Cabo. Ele então entrou no cômodo em chamas e retirou a mulher de lá. “Minha primeira alternativa seria pular o muro de volta mas, considerando a situação da vítima, uma senhora de 88 anos que se recuperava de um ferimento na perna, isto seria muito difícil. Neste momento, os vizinhos conseguiram abrir o portão, possibilitando a nossa saída”, conta Vinícius. Pouco depois, uma equipe de combate a incêndio chegou ao local e conseguiu debelar as chamas.