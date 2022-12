Um homem, de 30 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (07) por suspeita dos delitos de estupro e de estupro de vulnerável, crimes ocorridos em Rio Preto. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos por policias civis, militares e militares rodoviários estaduais em Minas e no Rio de Janeiro.



Conforme informações do titular da delegacia de Polícia Civil em Rio Preto, o delegado Thiago Soares Marty, a prática do crime teria ocorrido pela primeira vez quando a vítima tinha 9 anos. “O último delito teria sido cometido no mês de setembro de 2022. Atualmente, a vítima possui 14 anos de idade”, explica Thiago, informando que o investigado é ex-padrasto da menina.

Durante a ação integrada, o homem foi localizado na cidade mineira de Rio Preto, em seu local de trabalho, já as buscas foram realizadas no Distrito de Parapeúna, pertencente à cidade de Valença, no Rio, onde foram apreendidos dois aparelhos celulares do suspeito.



Após a formalização da prisão preventiva, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

