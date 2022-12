A cabeceira da ponte no KM 792, na BR-116, na altura de Além Paraíba foi afetada por uma cratera formada na faixa no sentido Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (9). Em função do ocorrido, o trânsito opera no modelo siga e pare. A concessionária Ecoriominas foi acionada para providenciar as obras de reparo, com início imediato.