Foram concluídas as obras de implantação e pavimentação de 1,9 quilômetro e a restauração dos 4,5 quilômetros do Contorno de Cataguases, na Zona da Mata, pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Serão executadas durante as próximas etapas os trabalhos de drenagem e sinalização horizontal e vertical. Até o final de dezembro, a previsão é de que a obra esteja 100% concluída. Foram investidos R$ 15 milhões na implantação e restauração de 6,4 quilômetros de pistas.

Assim que estiver concluído, o Contorno será a principal via de acesso ao novo terminal rodoviário do município e uma importante conexão com a rodovia CMG-120, trazendo melhores condições de trafegabilidade, segurança para veículos e pedestres, além de desafogar o trânsito dentro de Cataguases.