A EcoRioMinas, empresa que assumiu a concessão do Sistema Rio de Janeiro– Governador Valadares, anunciou a realização de obras de ampliação da infraestrutura no trecho da BR-116, em Leopoldina. Para a malha viária da rodovia no município, o contrato de concessão prevê aproximadamente 32,4 quilômetros de duplicação, 15,22 de quilômetros de faixas adicionais e 4,37 quilômetros de vias marginais.

Os trabalhos iniciais devem ser concluídos até setembro de 2023. Até o sétimo ano de concessão, Leopoldina receberá 4,86 quilômetros de duplicação e outros 27,54 devem ser finalizados até o oitavo ano, assim como os mais de 15 quilômetros de faixas adicionais. Já em relação às vias marginais, de acordo com o contrato, a EcoRioMinas entregará 4,37 quilômetros até 2030.

Segundo a Prefeitura, a população leopoldinense ainda ganhará 16 pontos de ônibus e quatro passarelas no trecho da BR-116 que passa pel, até o oitavo ano de concessão. O trecho já foi contemplado também com roçada, reparo no pavimento, poda de vegetação e outras atividades que têm o objetivo de tornar a via mais fluida para o usuário.

A partir de março de 2023, conforme o município, o atendimento no trecho de Leopoldina deverá ser ampliado e passará a contar com socorro médico e mecânico todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. Em caso de necessidade, estarão à disposição dos usuários médicos e enfermeiros, além de ambulâncias. Para situações que exijam remoção do veículo, haverá o apoio de caminhões-guincho.