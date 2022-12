O Corpo de Bombeiros de São João del-Rei capturou um gambá de grande porte nos fundos de uma creche no Bairro Senhor dos Montes, nesta terça-feira (13). Segundo os funcionários da instituição, o animal silvestre surgiu repentinamente, apresentando comportamento agressivo, ameaçando atacar quem chegasse perto.



De acordo com os bombeiros, essa é uma reação normal do animal que se sente ameaçado. Ele estava entre uma janela e a grade, o que tornou mais complicada sua captura. Ainda de acordo com a equipe, o bicho foi acondicionado em uma caixa própria para esse tipo de situação e, posteriormente, foi solto em área de vegetação distante das residências.