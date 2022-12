Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido na terça-feira (13) durante um patrulhamento no Bairro Sion, em Conselheiro Lafaiete. A dupla estava com uma motocicleta sem placa de identificação, que tentaram fugir. Com eles, foi encontrada uma arma de fogo. Além de ser constatada que a moto era produto de um furto registrado em Congonhas. Segundo a Polícia Militar, o adolescente teria realizado disparos com a arma no Bairro Siderúrgico. O homem e o adolescente foram foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado.



