Barbacena registrou um aumento no número de casos de Covid-19, de acordo com as informações do boletim epidemiológico. Foram 143 novos casos de acordo com os dados desta quarta-feira (14), totalizando 19.257 pessoas infectadas. Além disso, de acordo com o boletim, mais uma pessoa veio a óbito.

Informações no Portal Barbacena Online





