Um entregador de delivery, de 52 anos, foi agredido e roubado na quarta-feira (14), em Barbacena. Dois bandidos armados o abordaram quando ele retornava do bairro Santo Antônio, onde havia feito uma entrega, para o bairro São Francisco. Os criminosos deram uma paulada em seu rosto, fazendo a vítima cair ao chão. Em seguida, os dois homens pegaram sua bolsa térmica de entrega de lanches e um celular Samsung preto, e fugiram, com a moto da vítima, em direção à rodovia MGC 265.

Os policiais encontraram o entregador já no bairro São Francisco, tentando entrar em sua residência. Ele apresentava sangramento no rosto e relatou o ocorrido. Ao fazer rastreamento no local do furto indicado pelo entregador, a PM encontrou uma carteira da vítima, contendo entre R$ 2.000 e R$ 3.000 em dinheiro. A carteira com todo o valor e os documentos foram devolvidos ao entregador.

O SAMU prestou os primeiros socorros, conduzindo a vítima em seguida para o Hospital Regional.

