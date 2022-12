Uma nova rodada de audiência sobre o Caso Lorenza começa nesta quinta-feira (15), em Belo Horizonte. O promotor André Luiz Garcia Pinto está preso preventivamente, acusado de matar sua ex-esposa Lorenza Maria de Pinho, de 41 anos, desde abril de 2021. Ele é acusado de asfixiar Lorenza no apartamento do casal, no bairro Buritis, na capital. A audiência, que será realizada no Órgão Especial do Tribunal de Justiça, está marcada para às 13h30. Serão ouvidas 11 testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, e a expectativa é de que a audiência se estenda até amanhã, sexta-feira (16).

TJMG MANTEVE A PRISÃO DO PROMOTOR

A cada três meses, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza uma nova audiência para decidir se mantém a prisão de André Pinho. O procedimento é padrão nos casos de prisão preventiva. Por ter foro privilegiado, André Pinho não vai a júri popular. Nesta quarta-feira (14), o TJMG, pela sétima vez, manteve a prisão de André Pinto.

RELEMBRE O CASO

Lorenza foi encontrada morta em seu apartamento no dia 2 de abril de 2021. Desde então, em meio a uma disputa de narrativas, André é acusado de ser o autor do crime. Ele alega que a esposa fazia uso de remédios psiquiátricos, e teria morrido ao tomar uma dose elevada dos psicotrópicos junto com bebidas alcóolicas. Após investigações, no entanto, o Ministério Público relatou que a mulher teria morrido por asfixia, e que seu marido teria sido o autor do crime.

Se for condenado por feminicídio, André pode pegar até trinta anos de prisão, fora os agravantes.

